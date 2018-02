Sempre que o Starbucks lança novos sabores para suas bebidas, a galera vai à loucura. E dessa vez a empreitada não poderia ser mais brasileira. A rede de cafés acaba de lançar o Frappuccino Sambalelê, bebida gelada (e bem linda) em comemoração ao nosso amado Carnaval.

Inspirado nos flamingos – que prometem ser uma das fantasias hit pelos bloquinhos deste ano – ele tem cor rosa vibrante e sabor de chiclete com morango, e é finalizado com cobertura de chantilly e biscoito de chocolate.

Com base creme e disponível em três tamanhos (Tall, Grande e Venti), a bebida vai circular pelas 112 lojas Starbucks do Brasil, no período de 09 a 13 de fevereiro, custando a partir de R$ 17 (Tall).

É bom correr pra garantir o seu!