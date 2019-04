OMG! Ben & Jerry’s dá sorvete de graça e você repete o quanto quiser

Prepare-se para tomar muito sorvete de graça na próxima terça-feira (8). A Ben&Jerry’s vai distribuir bolas de sorvetes em casquinhas e copinhos para o público de 12 estados brasileiros, sem custo nenhum! O tradicional “Free Cone Day” (Dia do Cone de Graça, em inglês) vai acontecer no mundo inteiro e, aqui no Brasil, funciona das 12h às 20h.

Os consumidores poderão escolher qualquer sabor de sorvete disponível nas lojas, inclusive a opção sem lactose, feita com leite de amêndoas. E o melhor: Dá para repetir quantas vezes quiser, é só pegar a fila novamente.

As cidades que participarão da ação da marca no país são: Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Vila Velha, Brasília, Goiânia, Fortaleza, Recife, Salvador, Porto Alegre, Santa Catarina e Curitiba. Veja os endereços no site da sorveteria.