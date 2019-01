OMG! Outback oferece Bloomin’ Onion de graça em todo o Brasil

Se é notícia deliciosa que você quer para começar a semana, então você e a sua fome ganharam na loteria. A rede Outback Steakhouse vai oferecer para os seus clientes a incomparável cebola Bloomin’ Onion de graça!!!

É isso mesmo, a partir desta segunda (21) e até a próxima sexta (25), os consumidores vão poder degustar em todas as unidades do Brasil um dos pedidos clássicos do cardápio da rede sem pagar nada. A ação faz parte da Aussie Week, evento criado pela rede para celebrar o Dia da Austrália.

Para ganhar a cortesia, é necessário pegar o voucher da promoção no site da Aussie Week e levar até um restaurante da rede, além de comprar um prato principal ou aperitivo do menu. Para que todos possam se deliciar com as cebolas na faixa, a promoção é limitada a um voucher por mesa.

Aproveite!