O Outback acaba de lançar uma sobremesa feita sob medida para quem gosta daqueles doces realmente bem doces – e sem miséria. Batizado de Havanna Thunder, ele traz o famoso doce de leite Havana como estrela principal.

A calda feita do doce argentino é servida com brownie de noz pecan, sorvete de baunilha, chantilly e um crumble de biscoito amanteigado para finalizar. A sobremesa foi incluída no cardápio nessa segunda-feira (21) e custa 31 reais.