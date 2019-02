Categoria: Doce caseiro

Dificuldade: Fácil

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 300g de chocolate em barra

. 1 fôrma de gelo.

Recheio:

. 1 lata de leite condensado

. 1 caixa de creme de leite

. 1 colher (sopa) de manteiga

. 50g de coco ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, leve os ingredientes do recheio ao fogo baixo até engrossar. Deixe esfriar fora da geladeira. Enquanto isto, coloque a barra de chocolate em uma tábua de madeira e rale com a faca. Derreta as lasquinhas em uma travessa de vidro no micro-ondas. Prepare uma bacia plástica com água e gelo. Coloque o refratário sobre a bacia e dê um choque térmico no chocolate. Atenção: o doce não pode entrar em contato com a água ou ficará esbranquiçado. Ponha um pouco de doce no pulso para checar se a temperatura está ambiente. Em seguida, rapidamente despeje-o até o risco marcado na fôrma. Tire o que vazar com espátula. Coloque as outras partes da fôrma sobre a que já estava com chocolate. Pressione, vire e alise. Leve à galadeira até endurecer. Desenforme e tire rebarbas com a faca. Deixe descansar até o chocolate “suar”. Passe uma camada do recheio frio nas duas partes do ovo. Para cobrir, despeje um pouco de chocote por cima do recheio. Leve o ovo à geladeira até endurecer e desenforme.