Pão de alho sem glúten e sem lactose

Ingredientes

· 1 ¼ de xícara (chá) de água (250ml)

· 1 ovo (60g)

· 5 colheres (sopa) de azeite de oliva (75ml)

· 3 colheres (sopa) rasadas de açúcar refinado (30g)

· 1 colher (sobremesa) de sal (7g)

· 1 colher (sopa) de alho triturado (25g)

· 1 colher (sobremesa) de orégano (1g)

· 2 xícaras (chá) de farinha de arroz (200g)

· 4 colheres (sopa) cheias de fécula de batata (100g)

· ¼ de xícara (chá) de polvilho doce (25g)

· 2 colheres (chá) de goma xantana (4g)

· ½ colher (sopa) de fermento biológico seco instantâneo (5g)

Modo de preparo

Na forma da máquina de pão, coloque os 7 primeiros ingredientes. Em uma tigela, junte os outros ingredientes e incorpore-os muito bem. Despeje os ingredientes secos na fôrma e ligue a máquina de pão. O meu pão foi assado em uma máquina que só processa fermentação única (um só amassamento no início). Foram 15 minutos de amassamento, 20 minutos de descanso e 40 minutos de cozimento. As laterais ficam deliciosamente crocantes e o miolo macio. Reserve sobre uma grade até esfriar. Corte em fatias, embale e guarde na geladeira. Para o dia seguinte, aqueça no micro-ondas por alguns segundos antes de consumir.

Dica: é importante que todos os ingredientes estejam em temperatura ambiente.