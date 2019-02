Pão prático diferente

Calorias: 182 por porção

Categoria: Pão

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 12 porções

Tempo de Preparo: Demorado (acima de 45 minutos)

Tipo: Acompanhamento

Ingredientes

. 18 gemas

. 5 claras

. 1 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1 xícara (chá) de farinha de trigo

Acessórios:

. Forma redonda de abrir com 25 cm de diâmetro e 10 cm de altura

. Papel-manteiga

Modo de preparo

Unte a forma com manteiga e forre-a com o papel. Aqueça o forno em temperatura média. Na batedeira, bata as gemas, as claras e o açúcar. Junte a farinha de trigo e misture delicadamente. Coloque na forma sem deixar ultrapassar a metade da altura, pois a massa dobrará de volume. Asse por 25 minutos ou até que, ao enfiar um palito no centro, ele saia seco e a superfície esteja dourada. Deixe amornar, desenforme e retire o papel. Sirva frio.