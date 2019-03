Passatempo relax e delicioso: 10 receitas de pão para você fazer em casa

No café da manhã, nos lanches e mesmo como acompanhamento do almoço ou do jantar, o pão tem um espaço garantido nos cardápios e nos corações dos brasileiros – difícil encontrar quem não goste de um pãozinho bem gostoso, não é? E uma de suas belezas é a possibilidade de variar sabores: o pão pode ser salgado, doce, neutro ou com recheios variados.

Com o crescimento do movimento slow living, que defende um ritmo menos apressado e mais atenção aos detalhes do que executamos nos horários livres, cada vez mais gente tem procurado fazer seu próprio pão em casa.

Se este é seu caso, veio ao lugar certíssimo: selecionamos dez receitas de pão para que você tenha um passatempo relaxante e com resultado delicioso. Providencie os ingredientes, bote a mão na massa – literalmente – e bom apetite!

–

O pão de leite tradicional, com casca firme e miolo macio, que agrada a praticamente todos os paladares e combina com qualquer refeição.

–

A farinha de trigo não é obrigatória em uma boa receita de pão, e aqui está a prova: a receita de um pão básico para quem tem intolerância a glúten.

–

Sabe aquele pão escuro e fofinho servido antes da refeição em restaurantes de pegada australiana? É este aqui – agora você pode comê-lo em casa sempre que der vontade!

–

Este pão é fofíssimo e já prepara o clima para o friozinho de outono que está para chegar. Enquanto não começa a temporada de pinhão, pode fazer sem ele: a linhaça dá conta do recado para o resultado ficar delicioso.

–

Eis um pão perfeito para quem não pode ou não quer consumir nem glúten nem lactose. A massa fica com um gostinho bem neutro, entre o doce e o salgado, graças ao inhame.

–

Feito no liquidificador, este pão ganha muito com o toque inusitado da abobrinha. É muito fácil de fazer e fica super levinho.

–

Sementes de linhaça e de girassol, quinoa e gergelim são os astros desta receita de pão integral. Perfeito para comer no café da manhã e ajudar no bom funcionamento do intestino ao longo do dia.

–

Esta é a alternativa para as intolerantes a glúten terem seu pão integral caseiro bem gostosinho. A receita conta com iogurte, o que a torna ainda mais especial e levinha.

–

Receita de poucos ingredientes que resulta em um pão com cheiro e gosto mediterrâneos. Uma maravilha para comer puro mesmo, acompanhando o jantar.

–

Para encerrar nossa seleção, a receita menos light, mas tão gostosa quanto todas as outras que vieram antes. O torresmo vai dentro da massa e em cima do pão, para finalizar. Delicioso para comer com uma cervejinha no fim de semana.