10 petiscos saudáveis para servir de manhã durante os jogos da Copa

Com a Copa do Mundo rolando, reuniões de amigos e familiares para assistir aos jogos são a melhor parte dos dias. Poréééém, devido ao fuso horário da Rússia, algumas partidas ocorrem bem cedo para os nossos padrões. Amanhã (sexta-feira, 22 de junho), por exemplo, o Brasil enfrenta a Costa Rica às 9h.

Para quem vai receber o pessoal em casa fica a dúvida: o que servir de comes e bebes para que todo mundo passe bem o restante do dia, sem estômago pesado e lembranças indesejadas do cardápio?

As nutricionistas Orion Araújo (nutricionista clínica, funcional e esportiva do Centro de Educação em Diabetes e Obesidade – Diabest) e Juliana Cortês (nutricionista clínica e funcional) nos ajudaram a montar uma lista de 10 petiscos leves e deliciosos para quando os jogos do Brasil – ou de outras seleções, claro – forem pela manhã.

Escolha os seus e arrase como a anfitriã mais saudável desta Copa do Mundo.

Ah, um lembrete: em jogos pela manhã, bebidas não-alcoólicas são melhores para acompanhar estas comidinhas, tá?

Castanhas, amêndoas, nozes etc. (as oleaginosas ou nuts)

–

Todas ricas em gorduras boas e antioxidantes. “São fontes de energia imediata e com longa duração, o que é ótimo para a disposição e a saciedade ao longo do dia”, afirma Orion. Sirva in natura, ou seja, sem adição de açúcar ou sal. É só tirar dos saquinhos, misturar as variedades em bowls e deixar a galera se servir.

Espetinho de frutas

Opte por frutas que tragam benefícios para o dia todo. Juliana sugere usar banana (rica em potássio e fibras, que matam a fome, e em triptofano, que estimula os hormônios do bem-estar), maçã (rica em fibras e ácido ursólico, que aumenta a queima de calorias), abacaxi (rico em fibras e que deixa uma sensação de saciedade por horas), morango (antioxidante e rico em vitamina C, o que beneficia o sistema imunológico) e mamão (rico em papaína, que ajuda a digerir as proteínas, e em vitaminas A e C).

Milho espanhol

–

A versão moderninha do milho para petiscos é torrada e tem uma cobertura crocante de sabores como mostarda&mel, pizza e pimenta. Você encontra facilmente em lojas de produtos naturais. Orion lembra que o milho é fonte de vitamina A, folato e tiamina, importantes nutrientes para o desenvolvimento celular e o bom funcionamento do sistema nervoso, músculos e coração.

Almôndegas assadas

À base de carne, são ricas em proteínas e dão uma energia extra para o restante do dia, além de saciar a fome, segundo Juliana. Nesta receita de almôndega assada, a massa é enriquecida com castanha-do-pará, ou seja, traz os benefícios das nuts citados ali em cima.

Tomate cereja com mussarela de búfala

–

Combinação que une o cálcio e as proteínas da mussarela com os antioxidantes (vitamina C e licopeno) do tomate. “Tempere com um fiozinho de azeite, rico em ácidos graxos monoinsaturados que ajudam no controle do colesterol, e orégano”, indica Orion.

Pipoca

Tradição é tradição e pode ser mantida de forma saudável! A pipoca é fonte de fibras e ajuda no funcionamento do intestino e na sensação de saciedade. A sugestão de Orion é que você estoure a pipoca com um pouco de azeite e tempere com um pouco de sal, pimenta-do-reino e cúrcuma.

Batata chips

–

Para começarmos falando a mesma língua: nada de batatas chips industrializadas, ok? Elas têm muito sódio e aditivos artificiais que não fazem bem à saúde. A ideia aqui é fazê-las em casa, de forma saudável. O segredo para que elas fiquem bem crocantes e gostosas é revelado por Orion: rale a batata em forma de chips e deixe as lâminas de molho em água com gelo por meia hora. Logo em seguida, seque-as bem, tempere com azeite, sal grosso e pimenta-do-reino e as coloque em um refratário forrado com papel manteiga. Leve ao forno até elas ficarem bem douradinhas.

Abobrinha assada

Variação da batata chips, a abobrinha assada é uma dica de Juliana por causa dos benefícios da abobrinha. “Ela é rica em vitaminas A, B e C, em potássio e sódio na medida certa, e também há estudos que indicam que a abobrinha fortalece os ossos”, diz a nutricionista. A forma de fazer é exatamente a mesma da batata chips aqui em cima.

Linguiça

–

Isso mesmo, você leu certo: a LINGUIÇA está liberada como petisco saudável. “A vilã é a versão industrializada, em pacotinhos”, afirma Orion. “Opte pelas linguicinhas artesanais e, em vez de fritá-las, leve ao forno com cebolas e tomates. Ficam uma delícia e a saúde agradece”, ressalta a nutricionista.

Palitinhos de cenoura

Mais fácil, impossível: basta tirar a casca da cenoura e cortá-la em formato de palitos, que podem ser compridos ou mais curtinhos. Você pode servi-la crua ou cozida – mas não deixe muito tempo na água quente, para que não fique mole demais; a ideia é que dê para segurar o palitinho de cenoura confortavelmente com as mãos. Tempere com um mínimo de sal. Juliana destaca que a cenoura é rica em betacaroteno, que faz bem para a visão, em vitaminas A, C, B2 e B3, fósforo e cálcio.