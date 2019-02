Pudim de laranja

Calorias: 312 por porção

Categoria: Pudim

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 7 porções

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 xícara (chá) de leite

. 1 xícara (chá) de creme de leite

. 1 colher (sopa) de raspas de laranja

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 3 ovos grandes

. 3 gemas grandes

. 2 colheres (chá) de licor de laranja

. Gomos de laranja a gosto

Modo de preparo:

Ferva o leite, o creme de leite e as raspas. Reserve. Bata o açúcar, os ovos e as gemas. Misture o leite e o licor. Divida entre sete formas refratárias. Asse-as em banho-maria por 30 minutos. Deixe esfriar. Leve para gelar. Sirva com calda de caramelo no ponto de sua preferência ou com geleia de laranja.