20 receitas ótimas de bacalhau para as ceias de Natal e Ano Novo

O peru é um astro nas ceias das festas de fim de ano, mas não está sozinho sob os holofotes: o bacalhau é, sem dúvida, o coprotagonista em muitos dos jantares de Natal e de Ano Novo.

Os pratos de bacalhau podem ser feitos com lombos (sua parte mais nobre), postas (todo o restante do peixe) ou lascas (partes boas que sobram nos cortes das postas e são vendidas por preços muito mais baixos), em receitas com poucos acompanhamentos ou naquelas que quase dispensam outros pratos à mesa. Uma coisa é certa: ele é garantia de sucesso com a imensa maioria dos convidados.

Escolha entre as 20 receitas que trazemos aqui as que mais combinam com sua ceia e bom apetite!

Acompanhado de pimentões, cebolas, tomates, azeitonas e regado a azeite de oliva e molho para salada, o bacalhau fica extra suculento neste tradicional prato. Aprenda aqui como fazer a receita de bacalhau à espanhola.

O bacalhau à moda portuguesa, com o acompanhamento de bastante batata, cebola e azeitona, ganha um toque verde delicioso. Conheça e faça a receita de bacalhau à Gomes de Sá com brócolis.

Se a ceia de Natal ou de Ano Novo é simples, para dois, esta receita de bacalhau assado básico é perfeita e sem erro. Além disso, fica pronta rapidamente. Ótima para quem precisa de praticidade sem abrir mão do sabor.

O bacalhau tradicional fica com uma carinha diferente e um sabor surpreendente (e muito gostoso) nesta receita de bacalhau assado com cobertura de broa de milho. Seus convidados vão amar!

Algumas pessoas passam as festas de fim de ano sozinhas, e tudo bem. O clima pode ser mantido com um prato individual, como esta receita de bacalhau com grão-de-bico e brócolis. Nela, o pimentão vermelho, a cebola e o ovo cozido complementam o sabor da ceia. Ah, se você gostar da receita e quiser servir para mais pessoas, é só multiplicar os ingredientes pelo número de convidados. 😉

Também individual, a receita de bacalhau com cebola caramelizada e batatas ao murro mantém-se fiel à tradição e tem ovo cozido e tomate sem pele no prato, além de brócolis. Multiplicando os ingredientes pelo número de convidados, você pode fazer a receita para o tamanho de sua ceia.

A receita de lombo de bacalhau com ragu de lentilha é ao mesmo tempo sofisticada e simples de fazer. O peixe ganha uma cobertura de pão torrado e é servido sobre lentilhas ricamente preparadas. Lindo e delicioso.

Feita em várias etapas, a receita de lombo de bacalhau com crosta de champignon foge do comum e resulta em pratos super bonitos e saborosos. Tem que se organizar para fazer, mas o resultado vale muito a pena.

Esta é para quem ama inovar e recriar tradições: a receita de ravioli de bacalhau com gema caipira é um prato cheio (literalmente) para quem quiser combinar o peixe com uma massa bem quentinha. A gema do ovo caipira é aquele toque final que faz toda a diferença.

A tradicional receita de bacalhau com nata é garantia de sucesso nas ceias de Natal e de Ano Novo. Esta traz uma camada intermediária de broa de milho triturada com coentro e alho entre o peixe e o molho. Delícia!

Que tal dar um tchan no bacalhau distribuindo azeitonas e tomates cereja ricamente sobre os ingredientes tradicionais, como batata e cebola? É o que rola nesta receita de bacalhau mediterrâneo. Fica com gostinho de verão. 😊

Levinha, esta receita de bacalhau ao forno com vagem holandesa é ideal para quem quer manter a tradição do Natal e do Ano Novo sem escorregar na dieta. E seus ingredientes sustentam bem até a próxima refeição.

Um bacalhau à milanesa é algo em que poucos pensam e que fica muito delicioso. Nesta receita de bacalhau à lagareiro, você consegue seu peixe com casquinha crocante sem precisar fritar: tudo é feito no forno. Prepare-se para os elogios!

A laranja e o limão dão um toque tropical à receita de lombo de bacalhau ao molho cítrico. Tudo a ver com nosso Natal e nosso Ano Novo no verão.

Gosta de pimentas? Seus convidados também? Então esta receita de bacalhau cozido com molho picante é ideal para a sua ceia de Natal ou de Ano Novo. O picles também ajuda a dar aquele ardidinho gostoso ao prato.

Servida fria, a receita de bacalhau escabeche é uma das variações da conserva ibérica. Normalmente ela é feita com sardinha ou berinjela, mas as festas de fim de ano merecem esse upgrade, concorda? Ela pode estar na mesa desde as entradas até o final da refeição, sempre fazendo bonito.

A receita de lombo de bacalhau ao queijo da serra é a típica comida quentinha que parece até um abraço, de tão gostosinha. A combinação do queijo com o peixe é indefectível! Para comer sem contar as calorias – se dê esse direito no Natal e no Ano Novo. 😉

Pense em um bacalhau sequinho: é o resultado desta receita de bacalhau grelhado. Seus acompanhamentos (batata, abobrinha, berinjela e cebola roxa, entre outros) seguem a mesma linha e não levam excessos ao prato – levam apenas muito sabor mesmo.

Uma forma de sair bastante do comum é servir para seus convidados uma fritada de bacalhau em vez dos formatos tradicionais. Conheça a receita de fritada de bacalhau e decida se faz o tipo da sua galera.

Bacalhau é um clássico natalino, assim como amêndoas. Uma boa pedida, então, é uni-los em uma receita de bacalhau com amêndoas e pimentão. Ela também tem alcaparras, uva passa e azeitonas, entre outras delícias.