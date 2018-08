6 receitas com banana-nanica para aproveitar a época da fruta

Embora a banana seja encontrada com facilidade o ano todo em mercados e feiras, é quando entra a época da fruta que ela fica mais apetitosa e nutritiva. E também com um preço mais amigável, pois a safra abundante barateia os produtos.

De agosto a novembro é a vez da banana-nanica (que também é chamada de banana caturra, imperial, inglesa, d’água, casca verde e baé). Para comemorar, trazemos aqui seis receitas em que a banana-nanica é a estrela. Delicie-se!

A banana-nanica dá um toque especial à massa básica de panqueca. Esta receita de panqueca de banana é facílima de fazer e deixa qualquer café da manhã ou da tarde muito mais gostoso.

Inove na torta de brigadeiro e coloque banana-nanica no lugar do chocolate em pó. Nesta receita de torta de brigadeiro de banana, o recheio é este doce com gostinho de novidade.

Biscoito salgado em receita de bolo? Isso mesmo! Nesta receita de bolo de banana com biscoito cream cracker, ele é triturado para substituir a farinha convencional. O resultado é um bolo diferente e muito saboroso.

Pavê é uma sobremesa que sempre agrada, e com creme de banana-nanica entre as camadas fica melhor ainda! Esta receita de pavê de banana com chocolate é garantia de sucesso.

Com banana-nanica na massa e na cobertura, a receita de bolo de banana com doce de leite é perfeita para um lanche da tarde especial. Também pode ser uma bela sobremesa para um almoço de fim de semana.

Quer comer um bolo bem gostoso, mas não pode ou não quer consumir açúcar? Esta receita de bolo de banana light é ideal para você se deliciar sem preocupações!