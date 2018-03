Em uma refeição com a família ou com os amigos, a sobremesa é tão importante quanto o prato principal. E se tem um ingrediente que agrada à maioria das pessoas, ele é o chocolate.

Trazemos aqui seis receitas com MUITO chocolate para você fazer para o almoço de Páscoa. Escolha as suas e encerre o feriado com bastante doçura.

Camadas de crocante de avelã (que leva mel, açúcar e avelãs), bolo de chocolate, mousse de chocolate e um bombom Ferrero Rocher por cima. Não tem como dar errado!

Presente que Pernambuco deu ao Brasil (e ao mundo), o bolo de rolo ganha uma variação deliciosa com o recheio de chocolate no lugar do tradicional doce de goiaba.

Um banho de glaceado de chocolate sobre bolo de chocolate e mousse de chocolate. Para completar, bombons de avelã por cima. É de dar água na boca.

Rápido e fácil de fazer, o petit gateau é perfeito para dar um gostinho de chocolate ao fim da refeição. O ideal é servir ainda quente, para o recheio ficar ao ponto, e acompanhado de uma bola de sorvete de baunilha ou de creme.

Com chocolate na massa e no recheio, esta tortinha ganha o toque especial de avelãs e bombom de avelã na cobertura. Maravilhosa!

Mousse de chocolate é aquela sobremesa de que a maioria das pessoas gosta. Esta é rica em chocolate meio amargo e tem um fundinho especial de baunilha e canela.