Pode entrar para o grupo se você também é uma apaixonada por panetone. Além da tradicional fatia com um cafezinho, tem um monte de receitas deliciosas para degustar a iguaria tradicional de Natal de uma forma mais diferentona.

Com sorvete, assado ou com cremes e frutas – estamos nos surpreendendo como o que já é gostoso, pode ficar ainda melhor.

Confira 10 receitas que não vão te deixar parar de comer panetone, até mesmo, depois do Natal. É só clicar no nome da receita, tá?:

–

Nada mais maravilhoso do que misturar dois clássicos do Natal: panetone e pavê! E esse doce é pra comer, viu?

–

É sobremesa geladinha e cheia de charme que você quer? Temos!

–

Outra combinação natalina mais que perfeita!

–

Pra quem não dispensa o cheesecake nem no fim de ano…

–

Imagina isso bem quentinho…

–

Porque sorvete nunca é demais – nem panetone…

–

É, claro, que o bom e velho pudim não poderia faltar nessa lista – e ainda em uma versão bem simples e rápida.

–

Perfeito para servir no café da tarde com as amigas 🙂

–

Alô, chocólatras! Essa é para vocês!

–

Essa talvez você ainda não conheça, que tal experimentar?