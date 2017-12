Amantes de carne de porco, uni-vos para uma ceia de Natal onde o tender pode ser tão protagonista quanto as tradicionais aves da estação. O ingrediente, que como bom “presunto” é dos mais suculentos, permite preparos diversos, além de casar perfeitamente com temperos adocicados.

Aqui, escolhemos quatro receitas com tender, do clássico assado no forno ao gourmet mais elaborado, que vão garantir doses extras de sabor ao seu menu de fim de ano.

Para quem não abre mão de uma boa massa no menu de festa, a pedida é acrescentar o tender na receita de macarrão. Combinado a outros ingredientes mais leves, pode ser uma boa alternativa para uma ceia de última hora. Vem ver a receita de farfalle com tender bolinha, vegetais e nozes.

Quer combo mais certeiro do que carne de porco e molho barbecue? Inspire-se na culinária dos Estados Unidos para preparar um mini tender à americana. Rende dez porções e é mais fácil de fazer do que você imagina.

Eleja um prato principal clássico, com pegada agridoce e ingredientes sazonais. Que tal servir o tender gourmet com pêssegos no espumante? A receita ainda conta com toques de hortelã e cravo-da-índia.

Ainda na linha agridoce, vá de abacaxi e geleia de pimenta como acompanhamentos da sua receita com tender. É refrescante e combina com uma ceia de verão, bem brasileira. Confira aqui a receita de tender com chutney de abacaxi e geleia de pimenta.