Você, sua família e seus amigos podem ter escolhido peru, bacalhau, tender ou diversas outras opções mais econômicas para a ceia de Natal. Independentemente dos pratos principais, um acompanhamento não pode faltar: o arroz.

Simples ou incrementado, o arroz é o complemento perfeito e praticamente todo mundo adora! Trazemos aqui 20 receitas de arroz para você receber elogio atrás de elogio no Natal. Escolha as suas e bom apetite!

A receita de arroz à valenciana é uma combinação perfeita dos sabores de frango, camarão, lula e mexilhões em um arroz ao mesmo tempo soltinho e molhadinho.

O arroz deixa de ser básico ao ganhar a companhia de amêndoas, tomilho, louro, cebolinha e salsinha. Aprenda aqui a receita de arroz ao azeite com ervas e amêndoas.

O azeite de dendê dá um toque especial à receita de arroz baiano, que também conta com aquela ardência gostosa da pimenta dedo-de-moça.

Quem disse que o espumante só pode ser bebido? Adicionado à lista de ingredientes, ele torna os pratos bem mais interessantes. Descubra como, nesta receita de arroz cateto com espumante e castanhas.

Olha que boa ideia: unir o arroz e a lentilha, ingrediente super tradicional nas festas de fim de ano, em um prato só. Saiba como fazer a receita de arroz com lentilhas e cebolas douradas.

O mix de arroz, tomate e manjericão (que você encontra em qualquer bom supermercado) ganha um up com azeitonas pretas picadas e tomates assados em azeite e alho. Você vai amar a receita de arroz com tomate, manjericão e azeitonas pretas!

Esta receita de arroz cremoso de funghi com camarões e limão siciliano tem um saborzinho mediterrâneo irresistível. E é tão completa que até dispensa acompanhamentos.

Simples de fazer e com um jeitinho sofisticado, graças aos camarões e aos aspargos, a receita de arroz de camarão é garantia de sucesso em qualquer ceia ou refeição especial.

O charme desta receita de arroz de Natal é ser montada em camadas de molho (uma combinação de ovos, creme de leite e molho de tomate), arroz, presunto e queijo. Comida quentinha que agrada a todos.

Ideal para quem quer fugir do trivial, a receita de arroz de pato conta com vinho tinto e shoyu para tornar o molho especial. Completíssima, ela dispensa acompanhamentos.

Os amantes de frutos do mar fazem a festa com esta receita de arroz de polvo. Apesar de demorada, ela é bem fácil e vale a pena cada minuto, de tão deliciosa.

Colorido e super nutritivo, este prato é uma ótima alternativa para os convidados vegetarianos. Saiba como fazer a receita de arroz festivo e arrasar neste Natal.

Outra alternativa bem legal para os convidados vegetarianos, a receita de arroz integral com palmito e ervas tem o toque especial do alho-poró e da ervilha torta.

Uma receita de arroz jasmim ao coco simples e extremamente versátil. A sugestão é servir com shitake refogado e camarões passados no coco. Nas taças, os vinhos brancos Torres Atrium D.O. Penedès Chardonnay 2015 e L’Esprit de Chevalier Blanc 2013.

O frango refogado com vinho branco e uvas passas dá o tom da receita de arroz marroquino. Bem temperadinho e com o toque final das amêndoas torradas, ele é simplesmente irresistível.

Quer surpreender e colher elogios na noite de Natal ou de Ano Novo? Faça esta receita de arroz preto com peras assadas. Todos irão adorar. E é sempre legal inovar, não é verdade?

Polvo, lula, mexilhões, robalo e o toque final de um lagostim assado. Nham nham! Esta receita de arroz de frutos do mar é de dar água na boca.

A receita de arroz selvagem conta com o reforço do arroz branco e das romãs para ser especial. Ideal para as festas de fim de ano.

Sabe aquele arroz tailandês super suculento de restaurante, com a carne de porco temperada na medida agridoce perfeita? Você pode fazê-lo em casa, e é fácil! Aprenda a fazer a receita de arroz tailandês completo.

O brasileiríssimo prato pode ser sua contribuição para o Natal ou o Ano Novo em família ou com os amigos. A receita de baião de dois é super completa e deliciosa. Aprenda a fazê-la!