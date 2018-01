10 receitas de café gelado para você se refrescar durante o verão

Um belo café – pelo menos um, mas podemos pensar em dois ou três, por que não? – é, para muita gente, o que salva o dia a dia. Naquele momento em que a energia está diminuindo e ainda falta algum tempo para encerrar as tarefas, vem o líquido negro mágico e PLIM! repõe a bateria pessoal. Só que, quando chega o verão, isso pode ser um problema: unir o calor da temperatura dos ambientes com o da bebida pode trazer um certo desconforto.

E agora? Abrir mão do cafezinho diário? De jeito nenhum! Nesta hora, lançamos mão dos cafés gelados, que são tão energéticos quanto as versões quentes e, de quebra, refrescam o corpo.

Trazemos aqui 10 receitas de café gelado para você se esbaldar. Tem desde o simples café gelado puro até cafés gelados elaborados, como o tailandês. Nenhum é difícil de ser feito. Aproveite!

Café gelado puro

É tão fácil (mas TÃO FÁCIL) fazer café gelado: você só precisa ter café e água fria em casa, além de um pouco de paciência para esperar as 24 horas necessárias para a bebida ficar “curtida” antes de ser coada. Conheça a receita de café gelado puro e seja feliz.

Café gelado com caramelo

O caramelo, super simples de fazer, dá as caras tanto na receita da bebida quanto na montagem do drink. Aprenda a receita de café gelado com caramelo e se refresque/se energize com muita doçura.

Café gelado com limão

A Starbucks fez a gentileza de compartilhar com o mundo sua receita de iced coffee lemonade. Apesar de estar em inglês, o vídeo é intuitivo – basta fazer exatamente o que a pessoa mostra. O resultado é uma bebida refrescante e azedinha na medida certa. Obrigada, Starbucks!

Café gelado vegano

O pulo do gato desta receita de café gelado vegano é o uso de leite de coco para dar um toque especial à bebida. Quem não é vegetariano ou vegano pode aproveitar também, porque fica uma delícia.

Café gelado europeu

Além do café, você precisará de chantili, pauzinhos de chocolate, sorvete de baunilha e calda de chocolate para fazer esta receita de café gelado europeu. É um hit nos verões do Velho Continente e pode ser no seu também.

Café gelado com baunilha

Adoçada com agave e com o toque especial da essência de baunilha, esta receita de café gelado com baunilha é perfeita para quem quer sua bebida não muito amarga. Uma dica: é sugerido o uso de leite de amêndoas, mas se você não estiver a fim, pode fazer sem ele, porque fica gostoso de igual maneira.

Café gelado cremoso

A graça da receita de café gelado cremoso é que ela vai ao congelador, mas não congela, e é uma base para ser misturada com leite. Você precisará de um liquidificador e de um dia para esperar a mistura ficar no ponto. Depois, terá doses e mais doses para serem saboreadas.

Café gelado com canela e mel

Esta receita de café gelado com canela e mel está com medidas americanas, então vamos facilitar sua vida convertendo para a forma brasileira:

– 45 ml de mel

– 1 pitada generosa de canela

– 90 ml de café gelado pronto

– 120 ml de leite

Se você não tiver coqueteleira para misturar como é mostrado, pode bater tudo no liquidificador, tá?

Café gelado tailandês

Os dois ingredientes mais diferentões de que você precisará para fazer sua receita de café gelado tailandês são o pó de café tailandês (encontrado em lojas especializadas) e o leite vaporizado (tem uma receita ótima aqui). A eles são acrescentados leite condensado, açúcar e sal (sim!). Maravilhoso!

Café gelado com laranja e tônica

Mais uma delícia que a Starbucks gentilmente compartilhou com a humanidade, a receita de café gelado com laranja e tônica precisa de café gelado (eles sugerem o produto ensacado, mas você pode fazer a primeira receita desta lista numa boa), um xarope de laranja e cardamomo feito em casa e um toquezinho de água tônica. Não tem erro!