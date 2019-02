Receitas de entradinhas: tartare de salmão e picadinho de atum

Tartare de salmão

da chef Clecia Ribeiro do bufê Art et Cuisine

Ingredientes

½ peça de salmão com pele limpo e cortado no sentido longitudinal

½ xícara de sal grosso

4 colheres de açúcar mascavo

4 colheres de açúcar refinado

1 maço de dill

Raspas de 1 limão-siciliano

2 colheres de mostarda dijon

1 colher de suco de limão

2 colheres de azeite

5 gotas de molho inglês

1 gema

Pimenta-do-reino

Modo de preparo

1. Forre uma travessa de vidro com papel filme. Faça cortes diagonais na pele do salmão.

2. Divida o filé ao meio e reserve.

3. Em um bowl, misture o sal grosso, os açúcares, o dill e as raspas de limão.

4. Espalhe o tempero pelas duas partes do peixe.

5. Deixe a parte da pele do salmão para cima e cubra com papel filme.

6. Coloque uma tábua sobre o peixe e, por cima, algo bem pesado para pressionar.

7. Leve à geladeira por 24 horas.

8. Na metade do tempo, vire o peixe e remova o excesso de líquido.

9. Retire a pele e corte o salmão em pedaços pequenos.

10. Para o molho, misture a mostarda, o limão, o azeite, o molho inglês, a gema e a pimenta. Incorpore ao salmão e sirva.

Rendimento: 10 porções

Picadito de atum

do chef Dagoberto Torres, do Suri

Divulgação Divulgação

Ingredientes

1 banana-da-terra verde

1 litro de óleo

2 colheres (café) de sal

200 g de atum

1/2 colher (sopa) de molho de pimenta Sriracha

1 1/2 colher (sopa) de molho sweet chilli

1/2 colher (sopa) de gengibre em conserva picado

3 pedras de gelo

1/4 de xícara de suco de limão

1/2 cebola roxa picada

1/2 colher (sopa) de maionese

12 folhas de coentro picadas

Modo de preparo

1. Para preparar os patacones, que servem como base para o picadito, descasque a banana e corte-a em 10 rodelas.

2. Em uma frigideira, aqueça o óleo até que fique bem quente.

3. Abaixe o fogo e frite as rodelas de banana por 10 minutos.

4. Tire-as do fogo e esmague-as sobre uma tábua com a ajuda de um socador ou de um prato até que fiquem com 1/2 centímetro de altura.

5. Volte a fritá-las.

6. Coloque uma pitada de sal e reserve.

7. Para o picadito, corte o atum em cubos pequenos.

8. Coloque em uma tigela e acrescente todos os outros ingredientes.

9. Tempere com sal e mexa sem parar por 2 minutos. Como o atum cozinha rapidamente, o processo deve ser ágil e não em etapas, como na receita tradicional de ceviche.

10. Se necessário, equilibre a acidez do prato com um pouco de água e acerte o sal.

11. Para montar, disponha pequenas quantidades do atum sobre os patacones de banana, como se fossem canapés, e sirva.

Rendimento: 10 porções