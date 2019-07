Três receitas de fondue de queijo simples para fazer em casa

O fondue de queijo é mais do que um prato perfeito para o frio: é motivo para uma reunião de amigos ou uma noite aconchegante em casal. Se puder ser feito em casa, então, melhor ainda!

O primeiro passo é providenciar os queijos. Eles podem ser mais simples ou sofisticados, e o resultado é sempre delicioso. Seguir a quantidade total de queijo indicada em cada receita é muito importante para atingir o ponto perfeito do fondue, mas não é preciso ficar completamente presa às distribuições.

“Caso não haja a quantidade necessária de um tipo de queijo, nada impede que outro seja colocado a mais para compensar”, orienta o chef Leandro Milan, professor dos cursos de gastronomia do Senac São Paulo.

Tradicionalmente, a mistura que vai ao fogo recebe alguma bebida alcoólica, como o vinho branco ou o conhaque, para um sabor extra. Para quem não puder ou não quiser consumir álcool, a dica do chef Eduardo Lopes, professor do curso de gastronomia da Universidade Estácio de Sá em São Paulo, é substituir a bebida por um pouco de caldo de carne líquido na mesma quantidade.

Ter um conjunto de fondue ajuda bastante, mas a panelinha não é obrigatória. “Os ingredientes podem ser preparados em uma panela funda que tenha teflon”, sugere Eduardo. Segundo ele, mesmo uma louça mais funda pode ser usada para misturar os ingredientes no micro-ondas, desde que seja tirada de tempos em tempos para você mexer os queijos até eles alcançarem o ponto homogêneo necessário.

Nas taças, os vinhos são a melhor pedida. Leandro afirma que o vinho branco e o vinho tinto harmonizam bem com o fondue de queijo, e Eduardo acrescenta que os espumantes também são bem-vindos. Quem preferir evitar bebida alcoólica deve levar ao copo sucos ácidos, como o de uva e o de abacaxi, que realçam o sabor do fondue de queijo.

Eduardo e Leandro nos forneceram três receitas fáceis e práticas de fondue de queijo, cada uma perfeita para um tipo de situação. Escolha a que melhor se encaixa ao que você deseja para este friozinho e bom apetite!

–

Talvez você já tenha em casa tudo que é necessário para fazê-lo. O fondue de queijo caseiro simples tem como base os queijos muçarela, prato, provolone e gorgonzola, e bastam pão, legumes e verduras para mergulhar na mistura. Se não tiver, tudo é facilmente encontrável em qualquer supermercado. Ótimo para quando o fondue com os amigos é decidido meio em cima da hora. Veja aqui a receita do fondue de queijo caseiro simples.

–

Um pouco mais elaborado, o diferencial do fondue de queijo caseiro sofisticado são os queijos que servem como base: gruyère, emmental, roquefort e estepe. E, além do pão e dos legumes e verduras, seus acompanhamentos incluem camarão, embutidos e castanhas. A receita do fondue de queijo caseiro sofisticado exige um pouco mais de busca prévia pelos ingredientes, mas é tão fácil de preparar quanto as outras receitas de fondue.

–

Se a noite de frio é a dois, sem amigos ou familiares por perto, o fondue de queijo emmental rápido para um casal é o ideal. À base de um único queijo, esta receita de fondue é a medida exata para mantê-los quentinhos e muito bem alimentados. Confira aqui a receita do fondue de queijo emmental rápido para um casal.