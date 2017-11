20 receitas de liquidificador muito fáceis – de salgados e doces

O liquidificador pode ser a solução para facilitar a vida tanto de quem já sabe cozinhar, mas tem pressa na maior parte do tempo, quanto de quem não tem tanta aptidão assim na cozinha, mas quer fazer comidas gostosas.

Selecionamos 20 vídeos de receitas de liquidificador bem simples – 10 salgadas e 10 doces – para todas, independentemente do nível de culinária, aproveitarem e arrasarem. Escolha as suas e bom apetite!

Torta de frango de liquidificador

O mais legal deste vídeo de receita de torta de frango de liquidificador é a explicação desde como fazer o frango e desfiá-lo até como montar a torta e levá-la ao forno. Excelente para cozinheiras iniciantes (e super bem-vindo para quem já manja de cozinha, claro!).

Torta portuguesa de liquidificador

Se frango não for o seu recheio preferido para um prato salgado, esta receita de torta portuguesa de liquidificador pode ser o que você está procurando. Nela, os astros são queijo, presunto, milho, ervilha e azeitonas.

Torta salgada vegetariana de liquidificador

Quem não come carne também pode comer torta gostosa, sim! A receita de torta salgada vegetariana de liquidificador tem como recheio queijo, ervilha, milho, azeitona, cenoura, cebola, pimentão e tomate e ovos cozidos.

Pão de liquidificador

Não é obrigatório ter máquina de fazer pão nem ficar com os braços doendo de tanto sovar a massa. Esta receita de pão de liquidificador dispensa o período de sova e resulta em um pão fofinho.

Pizza de liquidificador

Facílima de fazer, esta receita de pizza de liquidificador ensina uma massa básica, que combina com todas as coberturas. A sugerida no vídeo leva carne de porco, mas você sempre pode inventar a que quiser.

Pão de queijo de liquidificador

Quem resiste a uma fornada de pães de queijo bem macios? Seguindo a receita de pão de queijo de liquidificador, você pode matar rapidinho a vontade quando quiser comê-los, sem precisar recorrer aos congelados e sem gastar um tempão fazendo a massa.

Coxinha de liquidificador

É verdade: dá para fazer o mais brasileiro dos salgadinhos de forma prática e rápida. A receita de coxinha de liquidificador é prática e ensina também a fazer aquele frango desfiadíssimo do recheio. De dar água na boca.

Massa de panqueca de liquidificador

Rápida e versátil, esta receita de massa de panqueca de liquidificador salva todo almoço ou jantar de última hora e fica ótima com qualquer recheio. Dica: quando as panquecas estiverem prontas, coloque-as em um refratário, jogue molho vermelho e queijo ralado por cima delas e leve-as ao forno por cinco minutinhos. Fica um prato quentinho delicioso demais!

Tortinhas salgadas de liquidificador

Para fazer no dia a dia, preparar para uma reunião de amigos ou servir em uma festa, a receita de tortinhas salgadas de liquidificador é um trunfo ao qual você pode recorrer quando quiser uma comida gostosa e rapidinha.

Biscoito de polvilho de liquidificador

O biscoito de polvilho é um petisco gostoso para comer em casa, fazendo aquela maratona de séries, e também para levar para trabalho, faculdade e viagens. E esta receita de biscoito de polvilho de liquidificador rende bastante.

E agora vamos às receitas doces de liquidificador!

Bolo de chocolate de liquidificador

É difícil encontrar quem não goste de um belo bolo de chocolate – mas sabemos que há quem não curta, e tudo bem! – e depois da receita de bolo de chocolate de liquidificador fica difícil encontrar quem não goste de fazê-lo. É fácil demais!

Bolo de maçã de liquidificador

Se você quer variar um pouco as opções de bolo da sua casa, a receita de bolo de maçã de liquidificador é uma ótima pedida. Ele pode ser servido frio ou quentinho, acompanhado de uma bola de sorvete. NHAM!

Cupcake de liquidificador

Bolinhos deliciosos e que dão pouco trabalho para serem feitos? Queremos! A receita de cupcake de liquidificador que ela ensina no vídeo é de coco, mas também dá certo sem o coco ralado, caso você faça parte do time que não gosta muito do fruto.

Mousse de morango de liquidificador

Com poucos ingredientes, a receita de mousse de morango de liquidificador pode se transformar em mousse de maracujá, de limão e de qualquer outra fruta que você quiser; basta fazer com outro sabor da gelatina e usar outras frutas para decorar.

Cuca de banana de liquidificador

O bolo mais tradicional da culinária alemã pode ser feito de uma forma muito mais simples do que aquela conhecida e propagada pela oma (avó em alemão) de cada família. Aqui temos a receita de cuca de banana de liquidificador, mas ela também é um sucesso se for feita com uvas, geleia de morango ou doce de leite.

Bolo de fubá de liquidificador

Sabe aquela trabalheira que é para fazer um bolo de fubá, com uma parte na panela e outra na batedeira? Esqueça! A receita de bolo de fubá de liquidificador simplifica o processo e o resultado também é super gostoso.

Pudim de leite de liquidificador que não vai ao forno

Uma receita de pudim de leite de liquidificador que não vai ao forno é a realização de um sonho para quem quer comer este doce tão delicioso sem precisar esperar um tempão até ele ficar pronto. O segredo está na gelatina entre os ingredientes.

Mingau de aveia de liquidificador

A ideia aqui é preparar a receita de mingau de aveia de liquidificador com antecedência e deixar para colocar os acompanhamentos de que você mais goste na hora de comer. É um mingau gelado, ideal para comer no café da manhã ou para matar aquela fome da tarde.

Queijadinha de liquidificador

Eis aqui um doce com sabor de infância! A receita de queijadinha de liquidificador é perfeita para o dia a dia e também para servir quando receber amigos em casa. Garantia de sucesso!

Torta de limão de liquidificador

Esta receita de torta de limão de liquidificador dispensa a cobertura super doce, normalmente de chantili ou de marshmallow, e foca no sabor do limão. Feita para ser servida gelada, ela é ideal para as sobremesas dos dias mais quentes da primavera e do verão.