Já faz algum tempo que os ovos de Páscoa de colher são tão tradicionais quanto o ovo de Páscoa de casca de chocolate (normalmente com bombons dentro) e o ovo de Páscoa com uma camada recheada. Hoje em dia, para chamar a atenção com eles, é preciso variar os sabores dos recheios.

Para lhe ajudar nesta tarefa, trazemos aqui seis receitas diferentonas de recheios para ovos de Páscoa de colher. Escolha as suas e surpreenda seus presenteados deste ano.

Aqui, o recheio entra já na casca do ovo – daí a receita começar do zero. Além de muito criativa, a receita de recheio de Oreo para ovo de Páscoa de colher é uma delícia.

Mix de brigadeiro com biscoito maisena, a palha italiana tem tudo a ver com os doces da Páscoa. Aprenda a fazer com perfeição a receita de recheio de palha italina para ovo de Páscoa de colher.

O segredo da receita de recheio de churros para ovo de Páscoa de colher está na canela. E fica com um gostinho delicioso de infância.

Pense em uma união de sucesso, com doces de que quase todo mundo gosta: ela está nesta receita de recheio de bolo de cenoura com brigadeiro para ovo de Páscoa de colher.

O brigadeiro branco ganha um toque especial nesta receita de recheio de brigadeiro e leite ninho para ovo de Páscoa de colher. Ideal para quem tem espírito de “formiguinha”.

Brownie é uma delícia, doce de leite também. Nesta receita de recheio de brownie e doce de leite para ovo de Páscoa de colher, os dois são unidos e o resultado só poderia ser um: delicioso.