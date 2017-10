Está na época: 6 receitas deliciosas e fáceis com jabuticaba

Primavera é época de jabuticaba. Além de muito gostosas, aquelas bolinhas pretas que nascem grudadas nos troncos das árvores têm a polpa rica em vitamina C, ferro, fósforo e niacina, uma vitamina do complexo B que ajuda na digestão. A casca, por sua vez, é uma das melhores fontes naturais de antocianina, um poderoso antioxidante.

Essas propriedades fazem com que a fruta seja usada inteirinha nos preparos de doces e bebidas – ninguém quer perder nutrientes e antioxidantes, né? Selecionamos seis receitas com jabuticaba que vão lhe deixar com água na boca e inspirada para prepará-las.

Super básica, esta receita de bolo de jabuticaba resulta em uma massa com sabor azedinho-doce, ideal para comer com um belo chá refrescante.

Você precisará começar a preparar a bebida com um mês de antecedência, mas o resultado vale muito a espera. Confira aqui a receita de licor de jabuticaba.

Para quem quer o gosto da jabuticaba em todo o manjar, não só na calda, esta receita de manjar de jabuticaba e coco é perfeita, pois a fruta é colocada diretamente na massa.

Em nossa primavera quente, sorvete é sempre bem-vindo. A receita de sorvete de jabuticaba é excelente porque é muito fácil de fazer e deliciosa de comer.

Com apenas dois ingredientes você faz rapidinho uma geleia tão deliciosa que pode até ser comida como doce. Confira a receita de geleia de jabuticaba.

A jabuticaba também pode ser usada para fazer um molho que serve de acompanhamento para carnes. Aqui, a receita de pescada amarela com molho de jabuticaba traz um peixe, mas a chef Mariana Pelozio, do Duas Terezas Bistrô, sugere o molho para acompanhar, ainda, medalhões de filé mignon ou picanha suína.