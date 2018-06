5 receitas para aproveitar a festa junina sem deixar a dieta de lado

Um dos maiores atrativos de qualquer festa junina, não tem como negar, é a parte dos comes e bebes. Pamonha, bolo de milho, pipocas de sabores variados, receitas mil com pinhão, pães especiais, quentão… NHAM, tudo é uma delícia!

Mas isso pode ser bem injusto com algumas pessoas: as que não podem ou não querem comer glúten e/ou açúcar, seja por intolerância, por alguma condição de saúde que exija uma dieta específica (diabetes não controlada, por exemplo) ou por uma dieta de perda de peso.

Como todo mundo merece comer bem nas quermesses, trazemos aqui cinco receitas deliciosas para quem estiver com alguma restrição alimentar. Pode confiar: nenhuma delas fica devendo nadinha para as receitas convencionais.

–

Com a farinha de arroz no lugar da tradicional farinha de trigo, este pão de linhaça com pinhão é uma ótima pedida para quem não pode consumir glúten – e mesmo quem pode vai adorar, porque ele é levinho e muito saboroso!

–

Quem disse que para ser gostoso o arroz doce tem que ser uma fonte inesgotável de calorias? Este arroz doce light é perfeito para adoçar na medida certa a festa junina de quem está controlando o consumo de açúcar.

–

Macio e docinho sem exagero, o curau é uma das sobremesas mais queridas das festas juninas. Este curau zero açúcar usa adoçante culinário no lugar do açúcar comum e fica simplesmente perfeito.

–

Facílima de fazer e deliciosa de comer, a tapioca junina tem recheio de pasta de amendoim sem açúcar e banana. Um docinho de quermesse que isenta qualquer pessoa da preocupação com restrições alimentares ou com calorias.

–

Possivelmente o doce mais tradicional das festas juninas, a pamonha aqui vem em uma versão prática e sem açúcar. Feita no forno, ela não precisa ser enrolada na palha para ser servida: basta cortar em pedaços e ser feliz!