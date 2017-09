10 receitas fresquinhas para celebrar o início da primavera

A primavera começa na próxima sexta-feira (22) e traz com ela mais flores, pássaros, calor e a vontade de ter pratos fresquinhos à mesa e bebidas geladinhas nos copos. Saladas de todos os tipos são muito bem-vindas – desde as mais levinhas, ricas em folhas, até as mais nutritivas, com o complemento de macarrão –, assim como peixes caprichados e bebidas refrescantes.

Selecionamos dez receitas que vão fazer seus dias primaveris ainda mais gostosos. Programe-se para fazê-las e bom apetite!

Sem essa de a salada de alface e rúcula ser sem graça! Nesta receita de salada mediterrânea de gorgonzola, o toque extra fica por conta do queijo (naturalmente) e também da combinação de nozes, mostarda, pera e figo.

Unir cenoura, brócolis e abobrinha em uma salada é garantia de sucesso. Esta receita de vegetais salteados traz os três e um toque gostosinho de um tempero bem simples. Para comer no dia a dia como prato principal ou como complemento de uma bela carne.

Depois de grelhado, um peixe simples como a pescada ganha muito na receita de filé de peixe com camarão: seu acompanhamento é um molho que combina o camarão com vinho branco e maionese. Uma delícia!

Macarrão não precisa ser comido sempre quente, com molhos que aquecem o corpo: ele pode ser preparado como uma salada fresquinha, com peito de peru, alcaparras e iogurte temperado (sim! é uma delícia!). Não deixe de conferir (e fazer) a receita de salada de macarrão com molho de iogurte.

Pense em uma salada pá-pum, que fica pronta rapidinho e é uma delícia. Ela está aqui, nesta receita de salada com manga. É só juntar alface, kani-kama, cebola e, claro, manga para a magia acontecer. Ideal para aqueles dias mais quentes de primavera.

Quem curte a mistura de salgado com doce vai adorar esta receita de salmão regado a morangos. Os filés do peixe são bem temperados na véspera e o molho de morangos é um azedinho-doce, com limão e gengibre para dar um toque especial à fruta vermelha.

Mais uma vez, o macarrão sai dos pratos quentes para ser protagonista de uma salada. Na receita de salada nutritiva ao molho de pera, ele é acompanhado por queijo cottage, iogurte, peito de peru, tomate cereja, nozes, castanhas-do-pará e, como não poderia deixar de ser, pera. É nutritiva mesmo!

A tradicional salada à base de macarrão, tomates secos, ricota e rúcula não poderia ficar de fora da nossa seleção de pratos primaveris! Nesta receita de salada caprese, ela é montada em camadas que se complementam de forma deliciosa.

Sentiu aquela sede típica dos dias quentes e, de quebra, está com um pouco de fome? Esta receita de vitamina de morangos e beterraba é uma ótima pedida para estes momentos. Além dos ingredientes principais, ela traz iogurte, farelo de aveia e nozes para que você se refresque e se alimente (de leve, porque ela não substitui uma refeição, claro) no mesmo copo.

Fácil e rápido para fazer, uma delícia refrescante para tomar nos dias mais quentes. Esta receita de smoothie de morango é perfeita para as tardes de primavera em que o que você mais quer é uma bebida gostosa e geladinha. Se quiser, pode até decorar o copo como o da foto. Fica um charme!