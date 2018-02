8 receitas leves para compensar os excessos do Carnaval

Acabado o Carnaval, é o fim oficial da temporada de pequenos (ou grandes, tudo bem) exageros e deslizes no prato e no copo – que começou no Natal, passou pelo Ano Novo e teve seu espaço no pico do verão, em janeiro. Agora é hora de desintoxicar o organismo e compensar os excessos.

Para ajudá-la, trazemos aqui oito receitas leves e muito gostosas de comidas e bebidas que nutrem sem pesar no estômago. Tem opções para você se deliciar do lanchinho da manhã ao jantar. Bom apetite!

As folhas verdes – pode escolher as que quiser – ganham um up com a mistura de morangos, queijo de búfala e um molho delicioso à base de amora e framboesa. A receita de salada antioxidante é ideal para o jantar.

Com massa de couve-flor e queijo ralado e cobertura de queijo de búfala e alho-poró, esta receita de pizza low carb é perfeita para quem quer uma massa gostosinha, mas sem exagerar nas calorias.

Quando bate aquela fominha um pouco mais forte à tarde, um sanduíche leve pode ser a solução para o seu lanche. Aproveite: a receita de sanduíche cremoso de cenoura refogada é uma delícia.

Cobertas com queijo meia-cura, banana-da-terra grelhada e melaço, estas torradas são ótimas para um lanchinho leve da manhã ou da tarde. Aprenda aqui a receita de torrada com queijo meia-cura e banana-da-terra.

Se você estiver na vibe de comfort food, esta receita de sopa de cebola com ricota é a melhor pedida para seu almoço ou jantar. Bem temperadinha, cheia de especiarias… nham nham!

Aqui, a base da massa são biscoitos cream cracker – seguindo a técnica de usar biscoitos maizena para fazer massa de tortas doces –, o que torna a receita de torta de milho salgada super leve e muito fácil de fazer.

Misturando suco e chá temos esta receita de suchá de erva-doce e abacaxi. De acordo com a nutricionista Michelle Mileto Troitinho, do Kurotel – Centro Médico de Longevidade & Spa de Gramado (RS), este tipo de bebida é importante quando queremos eliminar toxinas do corpo, pois deixa o organismo mais alcalino. Paralelamente, ela ressalta que é preciso manter o consumo de pelo menos dois litros de água por dia.

Blueberries, framboesas e morangos são os astros desta receita de suco antioxidante de frutas vermelhas. Leve e uma delícia para acompanhar qualquer uma das receitas acima.