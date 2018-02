A Páscoa está chegando e, para quem segue esta tradição religiosa, já é hora de pensar em preparativos para a data. Um dos mais deliciosos é pensar nos ovos de Páscoa – os que queremos comer e os que queremos para presentear.

E que tal fazer esses ovos com as próprias mãos? Esta é uma boa ideia para você economizar tanto no consumo próprio quanto nos presentes, para tirar uma renda extra com vendas ou mesmo para se sentir bem fazendo algo do zero na cozinha.

Trazemos aqui seis receitas fáceis e baratas de ovos de Páscoa para você fazer em casa. Tem ovo tradicional e ovo de colher, com recheio de brigadeiro, de bolo, de bem-casado e até ovo de Páscoa zero açúcar. Uma mais gostosa que a outra!

O tradicionalíssimo ovo de chocolate ao leite ganha a companhia do igualmente tradicional brigadeiro e o complemento de um belo transfer de chocolate. Quase dá dó de comer (mas logo passa e ele é saboreado lindamente).

Dentro da casca de ovo de chocolate meio amargo, o recheio de um ganache de chocolate branco incrementado com suco de maracujá. O equilíbrio perfeito entre o doce não tão doce assim do ovo de chocolate e o azedinho do recheio.

A combinação de pão de mel com doce de leite não tem nenhuma chance de dar errado. Dentro de uma casca de ovo de chocolate, então, é para agradecer pela existência da Páscoa, que permite que isso se materialize.

Olha o doce de leite aí em mais uma combinação de dar água na boca! Neste ovo de Páscoa de chocolate branco, ele complementa o recheio de bem-casado. Dica: se você tiver manga e bico de confeitaria, os ovos ficam ainda mais bonitos.

Se você não pode ou não quer comer açúcar, mas não abre mão de se deliciar com um doce bem gostoso, a sua melhor pedida é o ovo de Páscoa feito com chocolate diet e recheio de doce de abóbora sem açúcar. Não deixa nada a desejar em relação aos ovos tradicionais.

Dois queridinhos da confeitaria brasileira se unem nesta receita de ovo de Páscoa: o bolo de cenoura e o ganache de chocolate ao leite. Eles vão se alternando em camadas e o resultado é apenas maravilhoso.