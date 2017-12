Quando falamos sobre alimentação, é provável que você já tenha escutado alguém dizer por aí que “é sempre melhor sobrar do que faltar comida”. A afirmação, para nós, é válida em partes. Concordamos, sim, que a fartura muitas vezes vale a pena, com uma única ressalva: os alimentos que não foram consumidos devem ser reutilizados, e não jogados fora.

E, já que o Natal costuma ser época de mesa farta, o objetivo é ajudá-la a reciclar as sobras da ceia, preparando receitas econômicas, fáceis de reproduzir e que evitem o desperdício desnecessário. Apresentamos cinco pratos – doces e salgados – feitos com alguns daqueles ingredientes que, talvez, fossem direto para o lixo.

Para preparar a receita de canelone de frango defumado ao molho cremoso e nozes, basta ter em mãos uma massa de lasanha já pronta (que você encontra em qualquer supermercado) e as sobras de um frango. É possível, também, substituir o frango por peru e até tender – fica a seu critério. Complete com as nozes que, com certeza, você terá em casa após a ceia.

Se sobrou uma boa quantidade de peru do jantar ou almoço de Natal, considere fazer dela recheio e prepare uma torta com as sobras. Vale incrementá-la como preferir – na receita de torta aberta de peru que escolhemos, por exemplo, a base é de queijos e conhaque.

Taí mais uma maneira deliciosa de não mandar pro lixo o Chester natalino. Em vez de usar a tradicional carne seca, prepare um escondidinho com a ave desfiada, mandioca e queijo mussarela. Confira já a receita de escondidinho de Chester.

Além de pratos salgados, é super possível utilizar sobras para cozinhar receitas doces. Se entre as sobremesas da ceia havia um bolo que nem todo mundo comeu, basta esfarelar a massa e montar um pavê. Quer saber como? Vem aprender a preparar o pavê de bolo amanhecido.

Assim como no exemplo acima, a receita de pudim de pão com frutas e sorvete também funciona no clima “zero desperdício”. Pode ser preparada com pão francês, pão de forma, italiano… basta esperar o dia seguinte para poder utilizá-los e, para incrementar, servir o doce acompanhado por uma bola de sorvete.