Foi-se o tempo em que preparar o jantar ou almoço de Natal exigia do “chef” um dia inteiro gasto na cozinha – muitas vezes, atrapalhando outros planos mais importantes. Em nome da praticidade que a data exige, criamos um cardápio com saborosas receitas de Natal de última hora – seja pela rapidez no preparo dos pratos, ou pela facilidade em encontrar os ingredientes.

Nosso menu envolve três sugestões, que podem servir tanto de entrada quanto de acompanhamento, rapidinhas de fazer, além de dois pratos principais, um pouco mais elaborados, e uma sobremesa superfácil de reproduzir. Em caso de emergência gastronômica natalina, você já sabe a quem recorrer.

Essa saladinha é perfeita para servir como aperitivo – tem bacon, molho ranch e fica pronta em, no máximo, meia hora. Espia só a receita de salada crocante de alface americana.

De origem portuguesa, a receita tem tudo a ver com o Natal e é uma ótima pedida para acompanhar pratos principais – mas nada te impede de servi-lo como destaque da festa. Peras, nozes e um molho de queijo gorgonzola e creme de leite deixam tudo ainda mais sofisticado. Aprenda como fazer o salpicão de frango defumado com peras e nozes.

Brasileiríssima, a farofa de castanha-do-Pará e ervas frescas foge do tradicional e, ainda assim, vai bem com aves, carne de porco, carne vermelha e receitas vegetarianas. O melhor de tudo: fica pronta em menos de trinta minutos.

Apesar do preparo ser um pouco mais demorado, optar pelo camarão na moranga como prato principal, mesmo que de uma ceia prática, pode dar muito certo. Além de tudo, é um clássico que, sabendo fazer uma vez, você tira de letra nas próximas. A dica para não perder tempo é deixar a moranga cozinhando e, enquanto isso, se dedicar às entradinhas.

Se engana quem acha que uma receita com pato é missão exclusiva de chefs renomados. Basta prestar atenção no tempo de cozimento da ave. A receita de pato assado recheado com maçãs e molho de cereja serve para quem cansou de servir tender e peru durante o jantar de Natal. Fique atenta: aproveite para comprar os ingredientes com certa antecedência e evitar que eles estejam em falta por aí. Partiu cozinha!

Encerrando o cardápio vapt-vupt, uma sobremesa bem agradável e simples de colocar em prática. Vá de torta mousse de limão, com um toque especial de romã, fruta clássica da época, e feche com chave de ouro sua ceia.