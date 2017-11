8 receitas de pizzas e sanduíches para receber os amigos em casa

Receber os amigos em casa é uma delícia, e fica melhor ainda quando uma boa comidinha acompanha a conversa jogada fora. Se a ideia é juntar um pessoal informalmente, sem frescuras e mesa posta, pizzas e sanduíches são as melhores apostas de cardápio: podem ser comidos em guardanapos e a qualquer momento, não precisa ter a ~hora do almoço~ ou ~hora do jantar~.

Selecionamos 8 receitas que podem ser o que você servirá ou levará para a casa de quem for lhe receber. Escolha a(s) sua(s) e bom apetite!

Herança da avó da cozinheira Gabriela Pegurier, do canal Cozinha123, a receita de pizza frita tem uma massa tão gostosa que até dispensa grandes coberturas (mas você pode colocar o que quiser no topo de cada pizzinha, naturalmente).

Você provavelmente tem os ingredientes desta receita de panini caprese em casa, ou consegue comprá-los muitos rapidamente. Perfeito para uma reuniãozinha marcada em cima da hora.

Com recheio bem temperadinho, esta receita de sanduíche gratinado de berinjela é uma ótima opção para as reuniões que vão longe, em que o pessoal fica com vontade de comer alguma coisinha salgada sem hora marcada.

Tradicionalíssima, a receita de pizza quatro queijos rende duas pizzas, ou 16 fatias. Excelente para as reuniões em que aparecerá bastante gente.

Uma deliciosa pizza à moda gaúcha, com consistência próxima do pão. Aprenda aqui a receita de pizza de atum com farinha de grão de bico.

Quem resiste a um hambúrguer bem suculento e com os melhores acompanhamentos? A receita de hambúrguer com queijo reino e molho de cebolas caramelizadas é ideal para encontros de quatro pessoas, já que rende quatro unidades (mas um casal que coma bem pode dar conta da receita inteira sozinho).

Esta receita de pão de pizza resulta em um belo rocambole de queijo, tomate e orégano. Pode ser servido quente ou frio, sem medo de ser feliz.

A massa desta receita de pizza de liquidificador é macia por dentro e crocante por fora, na medida certinha. A cobertura sugerida é de escarola, mas você pode dar asas à imaginação e usar os ingredientes que quiser.