5 receitas saudáveis e muito saborosas para o inverno

Quando o frio aperta, tudo que queremos na hora das refeições são variações de comfort food, aquela comida quentinha que parece um abraço, de tão gostosa. Para ser aconchegante, a receita não precisa ser super calórica ou pesada; é perfeitamente possível ser saudável e muito deliciosa, sim!

Trazemos aqui cinco opções de pratos para aquecer os seus dias de inverno de forma levinha. Aproveite e bom apetite!

–

Esta receita de caldo de salmão é rica em nutrientes e econômica, já que permite aproveitar partes de peixe que nem sempre são usadas, como a cabeça. A batata da base dá uma consistência levinha ao prato, que fica quentinho do começo ao fim.

–

O diferencial desta receita de espaguete ao molho de beterraba é justamente a base do molho, que substitui o tradicional tomate. Você pode, inclusive, usá-lo para fazer versões de molho à bolonhesa (com carne moída), de ragu (com linguiça) etc.

–

A receita de paella vegetariana dá um pouco de trabalho, mas o resultado vale o esforço. E é a prova de que a carne não é indispensável para que o prato fique delicioso e aqueça o corpo e o coração no inverno. ❤

–

Mix de omelete frita e assada, a receita de frittata é uma ótima pedida para quando você sentir que precisa de uma comfort food, mas não estiver com muito tempo (ou paciência) para preparar um prato super elaborado. E fica levinha, levinha!

–

Uma deliciosa receita de moqueca vegana tem que ter cogumelos e tofu. Juntando o leite de coco, o azeite de dendê e a pimenta, o prato fica simplesmente irresistível e perfeito para um almoço no fim de semana.