Seja pela questão religiosa ou simplesmente por hábito, muitas pessoas não comem carne vermelha entre o Carnaval e a Páscoa. Por isso, o prato principal do almoço de Páscoa costuma ser algum tipo de peixe.

O bacalhau é o queridinho da galera, mas nem sempre é possível fazer uma receita com ele: além de ser um pouco caro, não é todo mundo que acerta o ponto de dessalgá-lo (e haja frustração ao perceber que uma receita potencialmente maravilhosa ficou salgada demais).

Se neste ano você está a fim de variar no prato de Páscoa, mas manter o peixe, uma destas dez receitas irá agradá-la. Tem peixe com massa, com risoto e peixe como o grande astro da mesa. Escolha as suas e bom apetite!

–

A truta, que já é uma delícia, atinge um nível mais alto de excelência quando é usada para envolver um refogado caprichado de palmito e fazer um espécie de “sanduíche”. Aprenda aqui a receita de filé de truta recheado com palmito.

–

A massa mais tradicional das reuniões familiares encontra um dos peixes de que as pessoas mais gostam nesta receita de lasanha de salmão com ervas. Combinação de sucesso!

–

O molho de laranja e os cogumelos são o toque de mestre desta receita de linguado tropical. Para completar, ele é servido acompanhado de um risoto delicioso de coração de alcachofra. NHAM!

–

Quer servir uma delícia bem brasileira nesta Páscoa? A receita de moqueca de truta é uma das melhores pedidas. E o melhor: é bem fácil de fazer.

–

Nhoque feito com suas próprias mãos e um gostinho peixe para acompanhar? Nesta Páscoa você pode fazer, sim! Saiba como aqui: nesta receita de nhoque recheado com molho de sardinha.

–

Uma alternativa leve e super gostosa para o almoço de Páscoa é a receita de ratatouille com atum e molho pesto, com base de abobrinha e berinjela. Ideal para quem quer comer bem sem sair da dieta.

–

Peixe levinho e com pouca quantidade de espinhas, a pescada empanada combina muito bem com queijo e tomate. Prova disso é esta receita de pescada à parmegiana.

–

Melhor do que um prato à base de peixe, só se ele for acompanhado por camarões, como na receita de filé de tilápia ao molho de camarão. Irresistível!

–

O peixe pode ser um coadjuvante de luxo no prato principal servido no almoço de Páscoa. No caso da receita de risoto de cação com legumes, ele é aquele tchan que faz toda a diferença.

–

Grelhado, acompanhado por legumes e regado a curry, gengibre e cominho, este peixe – que pode ser badejo, linguado ou namorado – é a sensação quando é servido. Aprenda aqui a fazer a receita de filé de peixe com especiarias.