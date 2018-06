8 receitas veganas deliciosas para sua festa junina

Festa junina é sinônimo de alegria e comilança, e fica melhor ainda quando todas as pessoas conseguem se deliciar com o que é servido. Veganos amados, aqui vão 8 receitas para que suas quermesses sejam simplesmente deliciosas – porque é perfeitamente possível fazer os comes de São João sem ingredientes de origem animal.

Uma receita de bolo de milho vegano bem molhadinho e macio graças ao poder do leite de coco. Se quiser incrementar, sirva com um pouco de goiabada sob cada fatia.

O segredo do sabor especial desta receita de cuscuz vegano está no mix de azeitonas, palmito e temperos. Pode ser generosa na salsinha, na cebolinha, no coentro e na pimenta-do-reino.

Esta receita de arroz doce vegano é cremosa e macia, do jeito que todos amam. Um clássico das festas juninas que não pode faltar na mesa de sua quermesse!

Sem leite de origem animal, a receita de curau vegano é bem firme e uma delícia! Pode servir ainda quentinho ou resfriado na geladeira.

A receita de pé de moleque vegano é perfeita para adoçar a vida de todos os convidados. Afinal, é impossível pensar em festa junina sem pé de moleque!

Com gosto de festa junina e de infância, a receita de doce de abóbora vegano é um hit para todas as gerações. Feito em casa, é mais gostoso ainda!

Assim como o doce de abóbora de coração, a receita de doce de batata-doce vegano agradará aos convidados de todas as idades em sua festa junina. Faça da roxa e da branca para o prato ficar ainda mais bonito.

Eis outro doce que não pode faltar em uma festa junina. Esta receita de canjica vegana, além de totalmente livre de ingredientes de origem animal, não leva açúcar. Para comer sem sair da dieta.