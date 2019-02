Risoni com alcachofra, tomate seco e queijo

Calorias: 365

Categoria: Massa

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 4

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:



. 1 xícara de risoni (macarrão no formato de arroz)

. 2 colheres (sopa) de azeite

. 1/2 xícara de tomate seco cortado em pedacinhos

. 300 g de coração de alcachofra em conserva

. Sal e pimenta-do-reino a gosto

. 150 g de queijo de cabra fresco esmigalhado

Modo de preparo:

Ferva 2 litros de água em uma panela com uma colher (sopa) de sal. Junte o macarrão e cozinhe por 11 minutos ou até ficar al dente. Enquanto isso, aqueça o azeite numa frigideira. Junte o tomate seco, o coração de alcachofra em pedacinhos e refogue por cinco minutos. Tire do fogo e tempere com sal e pimenta. Escorra o macarrão e junte-o ao molho. Adicione o queijo e misture. Sirva em seguida.