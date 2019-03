Risoto primavera

Calorias: 448

Categoria: Arroz e risoto

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 5

Tempo de Preparo: Médio (de 30 a 45 minutos)

Tipo: Prato principal

Ingredientes:

. 4 colheres (sopa) de manteiga

. 1/2 xícara (chá) de alho-poró

. 1/3 de xícara (chá) de salsão fatiado

. 1/4 de xícara (chá) de cenoura em tiras

. 1 abobrinha italiana em tiras

. 1 xícara (chá) de brócolis al dente

. 2 tabletes de caldo de legumes

. 4 xícaras (chá) de água

. 1 xícara (chá) de arroz arbóreo

. 1/4 de xícara (chá) de queijo parmesão ralado

. Sal, pimenta e tomilho picado a gosto

. 1/2 xícara (chá) de azeitona preta

Modo de preparo:

Leve ao fogo metade da manteiga e o alho-poró em rodelas e refogue em fogo alto, mexendo até ficar macio. Ponha o salsão, a cenoura, a abobrinha e o brócolis. Refogue até os legumes ficarem tenros. À parte, dissolva os tabletes na água quente e leve ao fogo alto até quase o ponto de fervura. Mantenha aquecido. Junte o arroz aos legumes e refogue, mexendo por um minuto. Junte uma xícara do caldo quente. Mexa e, aos poucos, ponha o caldo restante, à medida que for secando. Mexa até o arroz ficar al dente. Retire do fogo. Adicione a manteiga restante, o quejio, o sal, a pimenta e o tomilho. Misture e sirva decorado com a azeitona picada.