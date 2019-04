Rodízio de coxinha é real e muita gente ficou surtada com a descoberta

Você já ficou parada, olhando para o nada e pensando em como seria perfeito comer coxinhas sem limites? Sabemos que sim! Ei, pode acordar, o rodízio de coxinha é uma realidade e muita gente na internet ficou surtada ao descobrir essa maravilha!

Na lanchonete Santa Coxinha, em São Paulo, famosa por oferecer recheios diferentões, é possível comer à vontade 13 sabores de coxinhas (com carne, vegetarianas e doces) por R$ 49,90!

Entre as opções tem siri, pepperoni com cream cheese, espinafre com queijo, marguerita, três queijos, berinjela com tomate seco, palmito. Quer mais? O refrigerante é liberado também!

Claro que a galera curtiu!

rodízio de coxinha com os amigos que eu gosto = tudo pra mim — leticia (@lmxtzz) April 25, 2019

Vontade de hoje: rodízio de coxinha — Breno Henrique (@eubrenohenrique) April 26, 2019

Meu sonho ir num rodízio de coxinha — FRITÓGRAFO (@huugolino_) April 25, 2019

Descobri um rodizio de coxinha, to no céu — Ju (@VieirazJu) April 25, 2019

Já podemos declarar a coxinha como paixão nacional, né? Afinal, ela está presente em tudo: teve ovo de Páscoa de coxinha, no Natal, a “Coxitone”e até as coxinhas personalizadas na Copa do Mundo, lembra?

Coxinha, nós te amamos! ❤

Para quem ficou interessada, a Santa Coxinha fica na Praça República Lituana, 73 – Vila Zelina, São Paulo.