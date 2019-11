Saiba “o truque” para comprar 6 sanduíches por R$ 15 no Burger King

Nessa terça-feira (26) a internet se empolgou ao ver a promoção do Burger King para a Black Friday 2019. Nos dias 29 e 30 (sexta e sábado) é possível comprar seis sanduíches por 15 reais. Essa é a versão em dobro da oferta original: três sandubas por 15 reais.

–

Só que, para aproveitar a promoção em dose dupla, é preciso efetuar a compra através do Mercado Pago, o serviço financeiro do Mercado Livre. E a dúvida é: como eu faço isso? A gente explica.

Você precisa baixar o aplicativo do Mercado Pago no seu celular e realizar o cadastro, vinculando um cartão de crédito à conta. Depois, ao efetuar o pagamento da promoção na loja física do BK, é preciso scanear o QR Code referente à oferta. Dessa maneira você estará realizando a compra através do app e o valor será descontado do seu cartão.

O QR Code estará disponível nos caixas das lojas e é só scanear depois de fazer o pedido. Através desse vídeo fica mais fácil de entender:

Os clientes podem escolher dentre essas opções de sanduíche: Big King, Chicken Sandwich, Cheddar Duplo, Cheeseburguer Duplo Bacon, Whopper Jr., Barbecue Bacon ou Long Rodeio.

Mas há um outro detalhe: a oferta só é ativada nas compras acima de 25 reais. Sendo assim, além dos 15 referentes à promoção, você deverá desembolsar mais 10 em outros produtos – como batata frita, refrigerante ou sorvete, por exemplo. Quem não seguir esses passos só terá direito a três sanduíches por 15 reais.

O BK também está oferencendo outras ofertas, que vão de 50 centavos a 10 reais, durante toda a Black Week. Os consumidores poderão ter acesso a todas as promoções de maneira antecipada se cadastrando em www.bkfriday.com.br ou através do app oficial da marca.