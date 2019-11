Sem desperdício: 8 receitas para aproveitar bananas maduras demais

Principalmente no calor, as bananas mudam do estado “firmes” para “maduras demais” em um piscar de olhos. É só a gente se distrair que PÁ: lá estão elas quase passando do ponto.

Comer puras as bananas muito maduras realmente não é muito gostoso, mas isso não significa que elas precisem ir para o lixo. Há várias receitas que as aproveitam, ajudando a evitar o desperdício e aquela sensação de dinheiro sendo jogado fora.

Selecionamos XX tutoriais que dão receitas muito gostosas e as explicam passo a passo.

Um vídeo, 5 receitas para aproveitar as bananas maduras

Dicas para congelar as bananas maduras puras ou com casquinha de chocolate, receita de smoothie de banana e morango, receita de doce de banana, receita de banana flambada (ou grelhada, para quem não quiser altas emoções na cozinha) e uma surpreendente receita salgada com a casca da banana quase passando – de “carne louca”: depois deste vídeo, você não conseguirá desperdiçar nenhuma parte das suas bananas maduras.

Doce de bananas maduras com chocolate em pó

Praticamente um brigadeiro de banana para comer às colheradas, e o único ingrediente além da banana e do chocolate em pó é o açúcar.

Bolo fofinho de banana madura

Feito no liquidificador, ele fica fofinho por dentro e com uma casquinha crocante no topo.

Mingau de bananas maduras

Com um pouco de leite, as bananas quase perdidas tornam-se um delicioso mingau.

BÔNUS: Como conservar as bananas maduras para usá-las depois

Este vídeo ensina passo a passo como preparar e congelas as bananas caso você perceba que elas estão passando do ponto, mas não queira usá-las imediatamente.