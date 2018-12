Todo ano é a mesma história: de um lado, o pessoal que implora pelo fim das uvas passas nas receitas de Natal; do outro, a galera que fala que é para colocar uva passa em tudo, sim (e que, se reclamarem, vai ter uva passa em dobro). Já virou uma tradição natalina.

Para a turma que AMA uva passa e quer é mais, trazemos aqui cinco receitas que enchem a mesa para a ceia de Natal e agradam a todos os paladares.

–

Além de lindo, este arroz colorido tem um toque especial que é o ponto perfeito entre o azedinho da laranja e o doce da uva passa. Combina maravilhosamente bem com as tradicionais aves de Natal.

–

O bacalhau é uma ótima alternativa para quem não quiser comer carnes vermelhas ou aves no Natal. Aqui, ele vem em grandes companhias: as uvas passas e as nozes. Irresistível!

–

O cuscuz marroquino é tão gostoso que, para muitos, é o prato principal da ceia. Nesta versão, é acompanhado de uvas passas e amêndoas e apimentado na medida certa.

–

Usado desde o cozimento do arroz, o espumante dá um gostinho de festa a este arroz, que é finalizado com as uvas passas e a batata palha extrafina. Vai bem com tender e lombo.

–

O tradicional salpicão de festas fica muito mais gostoso com uvas passas e maçã na mistura. Nesta receita, a maionese é incrementada com castanhas de caju que fazem toda a diferença no sabor.