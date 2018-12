Vamos combinar que sobremesa com chocolate é quase sempre uma unanimidade. É o encerramento perfeito pra uma refeição, não é? Seja bem tradicional, como o imbatível mousse, ou bem diferentão, todos tem um toque especial, onde claro, o ingrediente que brilha é o nosso amadinho.

Veja algumas receitas que vão provocar aquele “UAU!” quando chegarem à mesa!

Bolo trufado de chocolate

–

Molhadinho e com uma calda azedinha de frutas vermelhas, ele ainda fica lindão!

Cheesecake de chocolate com café

–

Cheesecake de choco já é diferente, este então é todo especial porque leva um toque de café.

Panquecas de Natal com Nutella

–

Temos fãs de Nutella aí? Esta panqueca tradicional americana leva cobertura do creme de avelã queridinho do mundo todo. Seria perfeito pro café da manhã, hein?

Creminho de chocolate

–

Esta sobremesa é irmã do brigadeiro de colher, só que muito mais saborosa!

Musse de chocolate com raspadinha de jabuticaba

–

Vamos combinar que além de deliciosa, esta raspadinha de jabuticaba fica linda em cima do chocolate! Perfeita pro verão!

Cheesecake de paçoca com chocolate

–

Dois amores em um? Temos! Paçoca e chocolate são uma dupla imbatível!

Torta de chocolate com uísque

Amamos sobremesa com um toque alcoólico! O sabor desta torta vai te surpreender!

Torta gelada de chocolate com banana

–

Outro casal campeão é a banana com chocolate! Sirva bem geladinha pra ficar ainda mais gostosa!

Pudim-brigadeiro de chocolate

–

Dois em um! Esta é pra agradar os indecisos entre pudim ou brigadeirão. Que mistura mara!

Bolo de chocolate sem farinha

–

Sem farinha? Sim! E fica bom? Muito! Super cremoso, você não vai se arrepender!

Musse de chocolate branco com praliné

–

Você é fã de chocolate branco? Saiba que não está sozinha! Esta sobremesa é sucesso na certa!

Chocolate Twix de tabuleiro

–

Para quem ama doce bem doce, esta é sua receita. Igualzinho ao Twix versão em barra!

Devil’s Cake

–

Aquele bolo de chocolate intenso e com calda maravilhosa por cima!

Suspiros com chocolate

–

Suspiros já são perfeitos, cobertos de chocolate então, imagina só! Este ainda tem uma crocância toda especial.

Creme de chocolate e gengibre

–

O toque picante do gengibre faz toda a diferença e contrasta com o doce do choco.

Gelado cremoso de maracujá e Alpino

–

Quem ama maracujá vai se deliciar com este creminho dos deuses!

Bolo de chocolate no palito

–

Picolé é a cara do verão, ainda que este não seja geladinho. Os convidados vão amar essa nova maneira de servir bolo.

Torta crocante de dois chocolates

–

Os flocos de arroz deixam esta sobremesa crocante – e caprichadona no chocolate- ainda mais interessante!

Musse de chocolate bicolor

–

O que é melhor que chocolate? Dois tipos de chocolate juntos! Este leva o branco, o preto e ainda um merengue por cima. Tá bom pra você?

Merengue de chocolate com morango

–

Morango e chocolate deveriam sempre andar juntos! Se tiver a companhia do merengue, então, pode passar lá em casa!