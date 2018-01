Socorro! O chocolate pode entrar em extinção até 2050

Já imaginou como seria a vida sem chocolate? Pois é, talvez seja o caso de começar a fazer um estoque dessa delícia, porque de acordo com cientistas da Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, todo o chocolate do mundo pode acabar dentro de 32 anos, em 2050

O problema todo é que o cacau – sim, a fruta que dá origem ao chocolate o natural – está ameaçado de extinção por conta das mudanças climáticas. A maior parte do cacau do mundo vem de países do oeste da África, e por causa do aumento do calor no mundo todo, em breve as árvores de cacau não vão mais sobreviver onde estão. O problema não é exatamente o calor, mas a falta de umidade decorrente dele. A solução seria migrar para o alto das montanhas, onde o clima é mais fresco, mas aí a terra não é tão boa para cultivo.

Mas há ainda salvação. De acordo com o jornal Independent, a Mars, indústria responsável por chocolates como Snickers e Twix, se juntou à Universidade da California para salvar o cacau. As duas descobriram uma tecnologia que modifica o DNA da árvore do cacau para suportar as mudanças climáticas.

Há também um método brasileiro citado pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, e ele é bem natural: basta plantar colocar árvores mais altas perto dos cacauzeiros, para criar uma sombra e assim deixar o clima mais úmido.

Leia também: Você vai pedir bis: bolinho sem glúten com cobertura de chocolate

As mudanças climáticas têm um imenso impacto na vida das pessoas: pode mudar a alimentação básica da população mundial, prejudicar a sobrevivência de espécies e até mesmo acabar com algo simples como um dia na praia ou o chocolate que todos amam.

Para o chocolate podemos contar com o método de cortá-lo e torná-lo infinito, mas e para o resto?