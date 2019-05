Sonho de inverno! Outback lança duas versões de fondue

A temperatura está caindo e o Outback decidiu nos surpreender com novidades quentinhas (literalmente!). A rede de restaurantes vai oferecer para os seus clientes duas versões de fondue, uma doce e uma salgada, a partir da próxima segunda (3) e ficam no cardápio por tempo limitado.

O salgado chamado de Cheese Fondue é um mix de queijos com um toque de molho ranch servida com filet mignon em tiras, cubos de frango grelhados, camarões empanados, fritas e os “bolinhos” Royal Bites (cubos de Ribs empanados no mix de temperos da cebola Bloomin’ Onion), por R$ 75.

Já a versão doce, o Chocolate Fondue, (R$ 60), traz a calda de chocolate original da sobremesa Chocolate Thunder From Down Under bem quentinha e de acompanhamento os tradicionais brownies de chocolate e de doce de leite, morangos, bananas e marshmallows tostados. Se você quiser provar as duas opções, o combo sai por R$ 120.

Ah, ficamos com tanta água na boca que já estávamos quase esquecendo de um dos melhores detalhes: ao invés da tradicional panela do fondue, o mix de queijos e a calda de chocolate serão servidos no pão australiano do restaurante, em formato arredondado.

Queremos!

–

Queremos também!