Starbucks Brasil vai dar café de graça nesta terça-feira (30)

Quem ama café – e uma boa ação promocional – terá motivos de sobra para comemorar nesta terça-feira (30/01). É que a rede Starbucks, gigante do setor, decidiu distribuir café de graça para os clientes que frequentarem uma das 112 lojas participantes da promoção, localizadas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

A iniciativa faz parte do “Dia do Croissant”, comemorado todos os anos em 30 de janeiro, nos Estados Unidos e, agora, também no Brasil.

Leia Mais: 10 receitas de café gelado para você se refrescar durante o verão

Para conseguir seu cafezinho na faixa, ou seja, um Espresso Dopio da marca, entretanto, será necessário comprar um dos três tipos de croissant presentes nos cardápios das lojas listadas – sabor presunto e queijo, frango ou multigrãos, você quem escolhe.

Além disso, será possível, também, escolher o sabor do seu expresso, de acordo com os grãos que compõem as receitas: as opções são o Brasil Blend, um híbrido de grãos brasileiros vindos de Minas Gerais, São Paulo e Bahia, com notas de nozes e chocolate, e o Espresso Roast, uma mistura de grãos da Ásia/Pacífico e da América Latina, com sabor de caramelo.

Para os clientes participantes do programa de fidelidade da Starbucks, o “My Starbucks Rewards“, o bônus ao participar da ação será ainda maior, já que cada membro, além do café grátis, vai ganhar, também, duas estrelas bônus em seu cartão fidelidade.

Veja o vídeo de divulgação da campanha:

Partiu?