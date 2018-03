A Starbucks está lançando três bebidas especiais de Páscoa nessa quarta-feira (28). E elas foram feitas sob medida para quem ama chocolate!

Há duas opções quentes e uma gelada: Chocolate Quente Chocomix (chocolate quente com pedaços de chocolate, finalizado com cobertura e chantilly sabor chocolate e espresso), Latte Chocomix (Latte com pedaços de chocolate, finalizado com calda e chantilly sabor chocolate e espresso) e Frappuccino Chocomix (chocolate e café batidos com leite, gelo e pedaços de chocolate, finalizado com calda e chantilly sabor chocolate e espresso).

Além disso, a Starbucks também lançou outras novidades alusivas à data, como ovos de Páscoa, roll de chocolate e o Ginger Rabbit – um pão de mel em formato de coelho com cobertura de chocolate. Esses produtos ficam disponíveis nas lojas até o dia 15 de abril.