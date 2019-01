Starbucks lança Frappuccino 100% brasileiro para o verão

Agora é assim: a temperatura lá em cima, o feed do Instagram cheio de praias e a alegria do verão contagiando todo mundo. E, é claro, que o Starbucks tem novidades para a época mais quente do ano e de um jeito bem brasileiro. A partir desta terça-feira (8), todas as 119 lojas do Brasil estarão vendendo um novidade exclusiva para o país e limitada para esta estação, o Frappucino Açaí.

A bebida é preparada com leite e açaí batidos com gelo e finalizada com granola. O preço é a partir de R$ 14,75, na versão menor (Tall).

Quer uma opção mais leve? O Chá com Limonada e Blueberry é perfeito, então. Uma combinação dos sabores do blueberry – também conhecido como mirtilo –, chá e limonada. A bebida pode ser preparada com chá verde ou preto, adicionando limonada, essência de blueberry, gelo e pedaços da fruta para finalizar. Refrescante que fala! Ah, e preço é a partir de R$ 8,50 (Tall).

Agora se bater uma fome, tem outra opção que conquista o coração de qualquer brasileiro: a nossa querida coxinha de frango. O salgado, que custa R$ 7,50, é recheado com requeijão e tem um toque especial de salsa. Sempre bem-vinda, né?

–Hora da sobremesa! Vai uma novidade docinha e rosa aí? O Donut Chocoberry, com recheio de morango e cobertura de chocolate cor-de-rosa é fofo e parece ser uma delícia. A unidade sai por R$ 8,50. Yummy!

E aí, que tal um cardápio brasileiro desses para a gente encarar o verão? Show!