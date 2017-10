Starbucks lança Frappuccino especial para o Halloween

Para entrar no clima do Halloween, a Starbucks está lançando um Frappuccino especial, que fica no cardápio entre os dias 25 e 31 de outubro. A bebida tem aspecto sangrento e é feita à base de creme, sem café.

A receita também leva baunilha, além de calda de morango e de chocolate. Essa é a segunda vez que a marca disponibiliza um Frapuccino especial de Halloween aqui no Brasil.

Nos Estados Unidos, todo o ano a Starbucks lança bebidas com sabor de abóbora nessa época, mas parece que a tradição ainda é muito ~diferentona~ para o público brasileiro. Quem aí também tem vontade de provar?