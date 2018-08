Starbucks lança Galaxy Frappuccino no Brasil em edição limitada

Apaixonadas pelos astros, esse momento é de vocês! A Starbucks anunciou que está lançando uma bebiba chamada Galaxy Frappuccino aqui no Brasil, nessa quarta-feira (22).

A edição inspirada no espaço é limitada e vai estar disponível nas lojas só até o dia 26 de agosto. Seguindo a linha de outros Frappuccinos especiais, como o de sereia, o Galaxy não tem café. Sua fórmula leva uma base creme de algodão doce e pó com sabor de uva. A bebida também tem chantilly e glitter nas cores rosa e azul.

Segundo a Starbucks, essa combinação foi criada no Brasil e também vai estar disponível em outros países da América Latina. Por aqui o preço do Galaxy Frappuccino é de 17 reais no tamanho tall.