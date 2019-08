Aqui vai uma novidade para esquentar seu dia: o Pumpkin Spice acabou de desembarcar no Brasil! Todo ano, quando o outono começa a se aproximar nos Estados Unidos, a Starbucks insere no catálogo esse famoso café com calda de abóbora picante – assim todo mundo começa a entrar no clima da estação. Chegou a vez do Brasil também curtir essa bebida especial!

A partir de hoje (20), a bebida estará disponível nas versões Latte, Iced e Frappuccino nas unidades paulistas da Starbucks, o preço anunciado é de R$12,50. A combinação pode ser perfeita para animar o dia em meio ao frio: café expresso, leite, calda de abóbora levemente picante, chantilli, canela e gengibre.

Mas atenção! O café com gostinho de Halloween só vai ser preparado até o dia 4 de novembro, depois só ano que vem!