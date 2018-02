Subway inova no cardápio e lança sanduíche vegano

Depois do McDonald’s da Finlândia lançar um hambúrguer vegano em caráter experimental, que acabou sendo sucesso de vendas, chegou a vez da rede Subway do país também apostar em um sabor de lanche que promete agradar aos que não comem carne.

O “Vegan Delite”, que já está disponível nos restaurantes finlandeses da rede, é levemente apimentado e feito com uma espécie de “hambúrguer” vegan bem fininho, com 44% de vegetais em sua composição.

À base de soja, tem cebolas vermelhas, pimentas vermelhas e verdes, cenouras, espinafre, milho, pimenta branca, ervilhas, pimentão e alho na receita, além dos outros ingredientes já conhecidos e disponíveis para personalizar os lanches no restaurante.

Infelizmente, por enquanto não há previsão do Subway vegano ser inserido nos cardápios brasileiros, nem mesmo em outros menus pelo mundo. Entretanto, a novidade não é tão revolucionária assim, já que pelo fato dos restaurantes já contarem com diversas opções de complementos, permitindo que cada cliente “customize” seu sanduíche, a rede sempre foi uma alternativa extra para quem é adepto do veganismo. O portal Vista-se, inclusive, fez até um passo a passo há alguns anos, ensinando o que pode ou não ser incluído em uma refeição vegana do Subway.

Além do mais, o fato de grandes redes de fast food começarem a apostar em produtos de origem não animal, é mais do que positivo e acende o debate sobre maneiras alternativas de alimentação – estamos com os dedos cruzados para que cada vez mais novos sabores, veganos e vegetarianos, apareçam por aqui.