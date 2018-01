Tem gente fazendo arte com ovo frito e o resultado é incrível

Arte em panquecas todo mundo já viu, mas que já passou pela sua cabeça fazer isso com ovos fritos? A mexicana Michele Baldini teve essa ideia e o resultado é maravilhoso!

Mas ela não faz uso de corantes e suas criações são bem mais minimalistas do que as de pancake art. As mais maravilhosas são aquelas em que Michele deixa a gema inteira e molinha, transformando ela em lua, em olhos, bola de tênis e por aí vai. É o tipo de coisa que você vê e se pergunta “como nunca pensei nisso antes?”

Não que a gente esteja cogitando reproduzir a ideia em casa – por motivos de habilidade e paciência – mas as imagens são realmente muito legais e Michele tem compartilhado seus ovos fritos no Instagram. A página dela se chama “The Eggs-hibit”, que é uma junção das palavras eggs (ovos) e exhibit (exibição). Amamos!

Stoned-trooper 💣

Happy Halloween! 🕸🕷

Anybody into tennis? 🎾

Howl's it going?

