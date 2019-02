Torta mineira

Calorias: 423 por porção

Categoria: Torta doce

Dificuldade: Fácil

Rendimento: 8 porções

Tipo: Sobremesa

Ingredientes:

. 1 pacote de biscoito tipo maizena triturado

. 100 g de margarina

. 150 g de queijo branco fresco

. 2 ovos

. 1 caixa de creme de leite

. 1/2 xícara (chá) de açúcar

. 1 colher (sopa) de amido de milho

. 1/2 xícara (chá) de água

. 150 g de goiabada picada

Modo de preparo:

Aqueça o forno a 200°C. Em um recipiente, misture o biscoito triturado e a margarina até formar uma farofa bem úmida. Forre com a farofa o fundo e as laterais de uma forma de aro removível de 24 cm. No liquidificador, bata o queijo, os ovos, o creme de leite, o açúcar e o amido de milho. Despeje sobre a massa, leve ao forno e asse durante 30 minutos ou até dourar. Deixe esfriar. Em uma panela, ponha a água, a goiabada e deixe no fogo baixo mexendo sempre até se derreter. Deixe amornar e ponha sobre a torta. Sirva gelada.

Dica: Você pode substituir o queijo parmesão por queijo meia-cura ralado.